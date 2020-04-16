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Пандемия коронавируса нового типа
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Пациентов с ОРВИ в Москве будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Нарушивших самоизоляцию могут поместить в обсерватор
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© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Москвичи с диагнозом ОРВИ будут оштрафованы в случае нарушения режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID (заболевание, вызываемое новым коронавирусом - прим. ТАСС)", - отметили в штабе.

Кроме того, в штабе уточнили, что в случае нарушения режима самоизоляции пациентов с ОРВИ могут поместить в обсерватор. "Те же меры, что и для COVID, означает, что в том числе может рассматриваться госпитализация или обсервация", - уточнили в штабе.

Ранее в четверг заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что для того, чтобы предотвратить распространение инфекции в городе, всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней. Действующие в Москве штрафы за нарушение режима самоизоляции для граждан в настоящее время достигают 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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