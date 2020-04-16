Число случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось до 108,8 тыс.

ПАРИЖ, 16 апреля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом во Франции увеличилось за минувшие сутки примерно на 2,6 тыс. и составляет в настоящий момент 108,8 тыс. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции генеральный директор Главного управления здравоохранения республики Жером Саломон.

"Во Франции на сегодняшний вечер мы насчитываем 108 847 подтвержденных случаев, что на 2 641 случай больше, чем вчера", - заявил он. Число жертв на сегодняшний день составляет 17 920 человек, из них более 11 тыс. умерли в медицинских учреждениях. Всего за сутки в больницах умерли 417 человек, в то время как днем ранее сообщалось о смерти 514 пациентов.

Сейчас в больницах остаются 31 305 человек, что на 474 меньше, чем днем ранее. По словам Саломона, за время эпидемии было зафиксировано более 110 тыс. обращений в экстренные службы в связи с подозрением на коронавирус. В реанимационных отделениях медицинских учреждений на сегодняшний день насчитывается 6 248 пациентов - на 209 меньше, чем днем ранее. Генеральный директор Главного управления здравоохранения Франции подчеркнул, что их число продолжает неуклонно снижаться уже восьмой день подряд, хотя оно по-прежнему очень велико.

"С начала эпидемии 32812 госпитализированных смогли вернуться домой, и это не считая десятков тысяч человек, которые излечились дома и которым не потребовалось обращаться в больницу", - сообщил Саломон. По его словам, темпы передачи вируса на территории страны остаются стабильно высокими.