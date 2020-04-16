Эксперт: массовое применение вакцины против коронавируса начнется не раньше 2021 года

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Массовое применение вакцины против новой коронавирусной инфекции вряд ли начнется раньше 2021 года, несмотря на оптимистичные прогнозы. Такое мнение высказал в четверг заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале " Россия-1 ".

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"Не думаю, что раньше 2021 года, несмотря на все оптимистичные прогнозы. Все говорят аккуратно: "У нас прототип". От прототипа до рабочего варианта, масштабированного, произведенного проходит какой-то период, поэтому раньше 2021 года в массовом употреблении очень маловероятно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках начала массового применения вакцины против коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.