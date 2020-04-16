В Ленобласти ввели карантин во всех социальных учреждениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области ввели режим карантина во всех социальных учреждениях региона. Соответствующее постановление подписал в четверг губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Также этим постановлением я обязываю ввести режим карантина во всех работающих социальных учреждениях Ленинградской области, независимо детский дом, дом-интернат для престарелых граждан или больничное учреждение. Директора всех социальных учреждений должны издать соответствующие приказы", - сказал он в видеообращении, размещенном в Instagram.

По словам Дрозденко, ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 13 населенных пунктах (Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино, Новосергиевка Всеволожского района). Такие меры необходимы, потому что в этих населенных пунктах растет число заразившихся.

Ужесточение контроля подразумевает постоянные проверочные рейды, штрафы за систематическое нарушение карантина и самоизоляции, закрытие без предупреждения предприятий и торговли, социальных учреждений при обнаружении нарушений санитарного режима в их работе, интенсификация санобработки общественных пространств и подъездов многоквартирных домов.

По последним данным, в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 330 человек, выздоровели девять. Случаи заражения зафиксированы в 15 районах региона из 18. Наибольшее количество - в ближайшем к Санкт-Петербургу Всеволожском районе.