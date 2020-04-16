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Пандемия коронавируса нового типа

Крупнейшую больницу Коми перепрофилируют для помощи пациентам с коронавирусом

Медицинское учреждение имеет более чем 700 коек

СЫКТЫВКАР, 16 апреля. /ТАСС/. Минздрав Республики Коми принял решение о перепрофилировании республиканской клинической больницы, крупнейшего лечебного учреждения региона, для помощи пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

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"Сейчас идет подготовка республиканской клинической больницы к перепрофилированию. Учреждение имеет 650 коек и 34 коек реанимации, дополнительно развернуты девять реанимационных коек, все они обеспеченны аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородом. Принимаются меры по формированию дополнительных коек, обеспеченных кислородом", - говорится в сообщении.

Медицинский персонал больницы прошел обучение по работе с пациентами с коронавирусом. В больнице есть два компьютерных томографа, аппараты МРТ и ЭКМО, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Кроме того, до конца апреля в больницу поступят 70 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "Еженедельно в зависимости от количества пациентов пополняются запасы средств индивидуальной защиты, дезинфекции, лекарственных препаратов, в том числе для проведения специфической терапии коронавирусной инфекции и профилактики заболевания среди сотрудников больницы", - говорится в сообщении.

Сейчас в больнице находятся 29 пациентов с коронавирусом. Пациенты с отрицательными тестами на COVID-19 переводятся на лечение в другие медицинские учреждения.

Как отмечал руководитель региона Владимир Уйба, большинство инфицированных, у кого заболевание проходит в легкой форме, лечатся на дому. В стационары принимают больных со средней и тяжелой формами течения заболевания. На вечер 15 апреля таковых насчитывалось 227 человек. На 16 апреля в Коми всего зафиксирован 441 заболевший, в том числе 39 выявлены за минувшие сутки.

О ситуации в регионе

Коми входит в число регионов, где больше всего заразившихся на 100 тыс. населения. Крупный очаг инфекции первоначально был зафиксирован в Эжвинской больнице Сыктывкара. Следственное управление СК РФ по региону проводит проверку по публикациям в местных СМИ о том, что источником заражения мог стать врач, чьи дети или он сам в феврале побывали за границей. Второй очаг сформировался в республиканской клинической больнице Коми, среди заболевших есть медработники.

Бывший глава региона Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство.

Теги
РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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