Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

30 марта Мишустин распорядился временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Ограничение было введено в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению, ограничения не будут применяться в отношении военнослужащих, гражданского персонала, сотрудников компетентных органов РФ военных баз и воинских частей, дислоцированных за пределами России, а также членов их семей. Кроме того, запрет не распространяется на граждан, которые обеспечивают функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность и командировочных или отпускных удостоверений.

Госграницу также можно будет пересекать российским гражданам, которые являются сотрудниками организаций, осуществляющих за рубежом строительство объектов критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данная категория граждан может выехать за пределы РФ при условии предъявления ими документов, удостоверяющих личность.

Ограничения не будут применяться и в отношении россиян, которые являются членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в портах иностранных государств, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры. Выезд данной категории граждан также возможен при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.