{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин расширил список граждан с правом пересекать госграницу

В частности, в перечень попали военнослужащие и гражданский персонал военных баз, расположенных за пределами России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым расширяется список лиц, имеющих право пересекать государственную границу. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном портале нормативно-правовых актов.

30 марта Мишустин распорядился временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы. Ограничение было введено в целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции.

Согласно распоряжению, ограничения не будут применяться в отношении военнослужащих, гражданского персонала, сотрудников компетентных органов РФ военных баз и воинских частей, дислоцированных за пределами России, а также членов их семей. Кроме того, запрет не распространяется на граждан, которые обеспечивают функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность и командировочных или отпускных удостоверений.

Госграницу также можно будет пересекать российским гражданам, которые являются сотрудниками организаций, осуществляющих за рубежом строительство объектов критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данная категория граждан может выехать за пределы РФ при условии предъявления ими документов, удостоверяющих личность.

Ограничения не будут применяться и в отношении россиян, которые являются членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей морских судов, находящихся в портах иностранных государств, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры. Выезд данной категории граждан также возможен при предъявлении документов, удостоверяющих их личность.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Некоторые священники РПЦ после Пасхи причастят прихожан на дому
Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС