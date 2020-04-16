Лидеры G7 назвали разработку вакцины важнейшей задачей на пути к прекращению пандемии

ЛОНДОН, 16 апреля. /ТАСС/. Лидеры стран - участниц Группы семи (G7) считают, что быстрая разработка вакцины от коронавируса нового типа - важнейшая задача для того, чтобы остановить пандемию вызываемого им заболевания (COVID-19). Об этом говорится в коммюнике, распространенном в четверг канцелярией британского премьер-министра по итогам состоявшихся в формате видеоконференции переговоров лидеров "большой семерки".

"Они согласились, что быстрая разработка и производство препаратов и вакцины от коронавируса будут критически важными для того, чтобы остановить распространение вируса в мире", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что представлявший Великобританию на встрече глава МИД, первый министр Доминик Рааб призвал участников G7, чтобы "ответные меры были скоординированы на международном уровне". Рааб заменяет премьер-министра Бориса Джонсона, который восстанавливается после заражения коронавирусом.

"Лидеры G7 также согласились с важностью финансовых мер для защиты мировой экономики от негативного воздействия коронавируса. Первый министр приветствовал усилия, предпринятые для координации экономических ответных мер, включая достигнутое ранее на этой неделе соглашение о облегчении долгового бремени, и призвал все страны поддержать долгосрочное восстановление экономики", - отмечается в коммюнике. Ранее на этой неделе крупные международные кредиторы договорились о приостановке долговых обязательств ряда малообеспеченных стран на общую сумму в 20 млрд долларов, чтобы облегчить их борьбу с распространением эпидемии коронавируса.

"Лидеры обсудили особый риск, который коронавирус представляет для развивающихся стран, и согласились с необходимостью борьбы с коронавирусом в каждой стране. Они обязались и впредь оказывать поддержку развивающимся странам в рамках двусторонней помощи, международных организаций и обеспечивать правительства по всему миру доступом к медикаментам, в которых они нуждаются", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.