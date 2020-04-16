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Вывозные рейсы из Бангкока во Владивосток и Екатеринбург запланированы на 18 апреля

Об этом говорится в Telegram-канале Минкомсвязи

ТАСС, 16 апреля. Вылет вывозных рейсов из Бангкока (Таиланд) во Владивосток и Екатеринбург предварительно запланированы на субботу, 18 апреля. Это следует из сообщений, размещенных в Telegram-канале, который создала Минкомсвязь РФ для возвращения россиян на родину.

"Вылет рейса № SBI6262 Бангкок - Владивосток запланирован на 18 апреля 2020 в 11.45 (местное время)", - говорится в сообщении Минкомсвязи.

В сообщении также отмечается, что перелет на этом рейсе возможен только для граждан России, которые проживают во Владивостоке и Приморском крае. Рейс выполнит авиакомпания "Сибирь".

В этот же день планируется совершить вывозной рейс из Бангкока в Екатеринбург. "Вылет рейса SVR3782 Бангкок - Екатеринбург запланирован на 18 апреля 2020 в 15:40. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Екатеринбурге и Свердловской области, Челябинске и Челябинской области", - говорится в следующем сообщении Минкомсвязи. Этот рейс выполнит авиакомпания "Уральские авиалинии".

Ранее сообщалось, что Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля, в него в том числе был включен вывозной рейс из Бангкока.

Теги
РоссияПриморский крайСвердловская областьЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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