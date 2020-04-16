Режиссер документального кино Александр Радов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Режиссер и продюсер документальных фильмов Александр Радов умер от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила ТАСС друг семьи Радова режиссер Наталья Гугуева.

"Это произошло сегодня днем. Днем он еще поел, это было в час дня, мы радовались. А потом вот скончался после обеда", - сказала она.

Она отметила, что врачи считают, что коронавирусную инфекцию он победил, но были осложнения на сердце. "Забрали его с коронавирусной пневмонией. По КТ его перевели в филатовскую больницу в Выхино", - добавила Гугуева.

Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде. Окончил Московский автомеханический институт и аспирантуру Новосибирского государственного университета. В 1979-1981 годах вел авторский цикл "Суть дела" на Центральном телевидении. С 1991-го по 1996-й год являлся политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК), руководил студией "Нота бене", был автором и ведущим телециклов "Предпринимательство в России: быть или не быть?", "Третье сословие", "Зал ожидания", "Коррупция", "Консилиум" и др. Спродюсировал цикл документальных фильмов и программ "Исторические расследования", "По реке плывет топор", "Авантюристы ХХ века", "Портреты эпохи" и др.

С 1996 года занимал пост президента независимой некоммерческой телекомпании "Всемирное русское телевидение", с 1997 года был генеральным директором телекомпании "Жизнь". С 2002 года - генеральный продюсер студии "Фишка-фильм".