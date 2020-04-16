{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режиссер документального кино Александр Радов умер от осложнений, вызванных коронавирусом

Друг семьи Наталья Гугуева отметила, что врачи считают, что коронавирусную инфекцию он победил, но были осложнения на сердце

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Режиссер и продюсер документальных фильмов Александр Радов умер от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила ТАСС друг семьи Радова режиссер Наталья Гугуева.

"Это произошло сегодня днем. Днем он еще поел, это было в час дня, мы радовались. А потом вот скончался после обеда", - сказала она.

Она отметила, что врачи считают, что коронавирусную инфекцию он победил, но были осложнения на сердце. "Забрали его с коронавирусной пневмонией. По КТ его перевели в филатовскую больницу в Выхино", - добавила Гугуева.

Радов родился 23 июля 1940 года в Ленинграде. Окончил Московский автомеханический институт и аспирантуру Новосибирского государственного университета. В 1979-1981 годах вел авторский цикл "Суть дела" на Центральном телевидении. С 1991-го по 1996-й год являлся политическим обозревателем Российского телевидения (ВГТРК), руководил студией "Нота бене", был автором и ведущим телециклов "Предпринимательство в России: быть или не быть?", "Третье сословие", "Зал ожидания", "Коррупция", "Консилиум" и др. Спродюсировал цикл документальных фильмов и программ "Исторические расследования", "По реке плывет топор", "Авантюристы ХХ века", "Портреты эпохи" и др.

С 1996 года занимал пост президента независимой некоммерческой телекомпании "Всемирное русское телевидение", с 1997 года был генеральным директором телекомпании "Жизнь". С 2002 года - генеральный продюсер студии "Фишка-фильм".

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Некоторые священники РПЦ после Пасхи причастят прихожан на дому
Об этом сказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС