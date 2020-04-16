Российский фонд мира направил помощь гражданам Италии, Ирана и Сербии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский фонд мира (РФМ) направил аппараты ИВЛ и другую гуманитарную помощь гражданам Италии, Ирана и Сербии, а также закупил специальные халаты для НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и многоразовые маски для пенсионеров и волонтеров в Иваново. Об этом сообщается на сайте фонда.

"Российский фонд мира направил гуманитарную помощь гражданам Италии, Ирана и Сербии. На средства фонда были приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, шприцевые помпы, три тысячи одноразовых медицинских масок, 300 респираторов, три тысячи бахил, две тысячи электростатических фильтров, 17 тысяч анестезиологических масок, 280 дыхательных масок", - говорится в сообщении.

Кроме того, фонд отправил три тысячи специализированных халатов в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. "Шесть тысяч многоразовых масок были розданы пенсионерам, медицинским работникам и волонтерам в г. Иваново и Ивановской области", - уточняется на сайте.

Глава фонда, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что фонд таким образом своевременно отреагировал на просьбы об оказании помощи с поставками медицинского оборудования и материалов.