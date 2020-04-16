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Пандемия коронавируса нового типа

США закупают у Ford и GE 50 тыс. аппаратов ИВЛ за $336 млн

Аппараты поставят к 13 июля

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Американская автомобилестроительная компания Ford Motor совместно с энергетической General Electric (GE) выпустят 50 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к 13 июля. О предоставлении компаниям такого контракта объемом $336 млн сообщило в четверг Министерство здравоохранения и социальных служб США.

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"Министерство здравоохранения и социальных служб США на этой неделе объявило о предоставлении Ford Motor в партнерстве с General Electric контракта на выпуск аппаратов ИВЛ. Контракт с GE общим объемом $336 млн предусматривает производство 50 тысяч таких аппаратов к 13 июля", - уточнило ведомство. Оно акцентировало внимание на том, что федеральное правительство США воспользовалось в этих целях чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы).

По данным министерства, правительство страны заключило с различными предприятиями контракты на производство более 41 тыс. аппаратов ИВЛ к концу мая. Данный показатель должен возрасти до свыше 187 тысяч аппаратов к концу этого года.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и других официальных источников, в США зафиксировано более 648,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 30 920 человек.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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