{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Президент Бразилии уволил министра здравоохранения в разгар эпидемии коронавируса

Луис Энрике Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния инфекции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в четверг отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетту в разгар пандемии коронавируса. Об этом экс-глава Минздрава написал в своем Twitter.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Только что президент сообщил мне о моем увольнении из министерства здравоохранения", - говорится в публикации. Он также поблагодарил коллег по ведомству и пожелал успехов своему преемнику. 

Болсонару назначил онколога Нелсона Луиса Шперле Таиша на должность главы Минздрава. Об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции.

"Благодарю доктора Нелсона за то, что он принял приглашение [возглавить министерство]. Он хорошо понимает, какие вызовы перед ним стоят", - сказал бразильский лидер. По словам Болсонару, он обсудил с новым главой Минздрава то, "как постепенно вернуть Бразилию к работе". Указ о назначении Таиша опубликован в официальной печати.

Мандетта последовательно выступал за социальную самоизоляцию как наиболее действенный, по его мнению, способ противостояния распространению коронавируса и предотвращения коллапса всей системы здравоохранения, вопреки мнению президента. Глава государства неоднократно выступал с критикой карантинных мер, принятых региональными властями из-за пандемии. Как утверждает Болсонару, вирус опасен только для пожилых и тех, кто относится к группам риска, большинство же, по его мнению, перенесут его в форме "легкой простуды". Бразильский лидер считает, что установленные ограничения будут иметь катастрофические последствия для экономики страны, приведут к массовому разорению и росту безработицы.

Слухи о скором уходе министра из правительства подогревались самим президентом на протяжении нескольких недель. Он неоднократно своими действиями демонстративно противоречил рекомендациям Минздрава: заезжал в магазины и аптеки, общался со сторонниками, призывал их проводить общественные акции и принимал в них участие. По данным соцопросов, 80% бразильцев одобряют рекомендации Мандетты, к действиям же главы государства на фоне пандемии негативно относится 42% респондентов.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу. К настоящему времени в стране выявлены более 30 тыс. случаев инфицирования, умерли свыше 1,9 тыс. человек, уровень смертности - 6,3%. Согласно обновленной в четверг сводке, за неделю число летальных исходов увеличилось на 82,4%.

По оценкам Минздрава, в апреле в Бразилии произойдет резкий рост числа инфицированных коронавирусом, который будет длиться три месяца и стабилизируется к июлю. В августе власти страны ожидают постепенного снижения динамики заражений, в сентябре прогнозируется спад.

Теги
БразилияБолсонару, ЖаирПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В двух селах Ульяновской области вводится карантин
Ограничительные меры начнут действовать с субботы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС