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Пандемия коронавируса нового типа

Два сотрудника Театра Вахтангова заразились коронавирусом

Их болезнь проходит бессимптомно

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Двое сотрудников технических служб Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова отправлены на домашний карантин в связи с тем, что их тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор театра Кирилл Крок.

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"В воскресенье, 12 апреля, в Театре Вахтангова было проведено тестирование на коронавирус 40 сотрудников технических служб, которых предполагалось задействовать в подготовке к проведению ремонтных работ на Основной сцене в связи с предстоящим в 2021 году 100-летием Вахтанговского театра. Во вторник, 14 апреля, когда результаты тестирования стали известны, у двух сотрудников была обнаружена бессимптомная болезнь, вызванная коронавирусом, первой стадии, и они сразу были отправлены на домашний карантин", - сказал Крок.

Он уточнил, что "все артисты и другие работники Вахтанговского театра находятся в самоизоляции". "Никаких репетиций в театре не проводится. Творческая жизнь театра проходит исключительно в режиме онлайн", - подчеркнул собеседник агентства.

Директор театра также сообщил, что двум заболевшим он ежедневно звонит по телефону.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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