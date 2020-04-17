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Госдума обсудит право иностранцев сохранять свое гражданство при вступлении в российское

На данный момент такая норма действует только в отношении выходцев из ДНР и ЛНР

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании в пятницу обсудит во втором чтении законопроект, который позволит жителям других стран не отказываться от своего гражданства при вступлении в гражданство РФ.

Сейчас при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законопроектом данное требование исключается. При этом уточняется, что МВД будет принимать от граждан РФ уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учет таких уведомлений по правилам, установленным кабмином.

На данный момент такая норма действует только в отношении выходцев из ДНР и ЛНР. В случае вступления законопроекта в силу она распространится на всех граждан всех иностранных государств. О необходимости принятия таких поправок депутаты Госдумы ранее говорили на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Помимо этого, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства. Эти требования также исключаются для иностранцев, находящихся в браке с гражданами РФ при условии проживания в России и наличии общих детей, а также для иностранцев, хотя бы один из родителей которых является гражданином РФ, проживающим в России. Упрощенный порядок получения гражданства теперь будет распространен на жителей Молдавии, Украины, Белоруссии и Казахстан при наличии действительного вида на жительство, но без соблюдения установленного срока проживания в РФ.

Кроме того, запланировано второе чтение законопроекта, который позволит иностранцам, которые могут находиться в России без визы и работать на основании патента, продлевать его, не покидая РФ. На предыдущем заседании нижней палаты большинство законов второго чтения были приняты сразу и в третьем, окончательном чтении.

В повестку нижней палаты также вошло первое чтение предложенных группой депутатов и членов Совета Федерации поправок в Налоговый кодекс, которые освобождают от госпошлины в 3,5 тыс. рублей постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках граждан при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта.

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