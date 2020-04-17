Дума рассмотрит в основном чтении законопроект о едином регистре сведений о населении РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу обсудит во втором - основном - чтении правительственный законопроект о создании единого федерального регистра, содержащего информацию о населении страны. В четверг документ с учетом поправок был одобрен профильным комитетом нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на систематизацию сведений, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В качестве оператора регистра выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую также возлагаются функции по защите персональной информации, содержащейся в регистре. Единый информационный ресурс будет включать базовые (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и дополнительные (семейное положение, родственные связи) сведения о физическом лице. При этом информация, в частности, о наличии транспортных средств, зарегистрированных юридических лицах и владении оружием в перечень не войдет.

Ко второму чтению законопроект подвергся нескольким серьезным корректировкам. Во-первых, правом на получение информации из регистра теперь предлагается наделить не только государственные и муниципальные органы, но и граждан. Они или их законные представители получат возможность запрашивать свои персональные данные через портал Госуслуг и обращаться в уполномоченные органы в случае выявления несоответствий. Во-вторых, поправки предоставляют право использовать информацию из регистра для совершения нотариальных действий. Кроме того, меняется само его название - с "ресурса" на "регистр".

Другими поправками уточняются принципы функционирования и цели формирования федерального регистра, устанавливаются сроки направления запросов при обнаружении неточностей (не более пяти рабочих дней). Всего комитет одобрил 16 поправок к документу.

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее называл инициативу первой попыткой создать федеральную информационную систему, аккумулирующую основные сведения о гражданах России и всех лицах, прибывающих на территорию страны. Как пояснял в ходе заседания комитета замглавы ФНС Виталий Колесников, основу нового ресурса составят более 500 млн записей актов гражданского состояния, сохранившихся на территории РФ с 1926 года, и базы данных МВД.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2022 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки и порядок вступления их в силу. Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период, в течение которого устанавливаются особенности создания и ведения федерального ресурса о населении, формирования и использования содержащихся в нем сведений.