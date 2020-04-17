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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге закрыли на прием третий роддом из-за угрозы коронавируса

В городе временно не принимают пациентов родильные дома №10, №16 и №17

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Роддом №17 в Петербурге закрыли на прием из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

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Ранее комитет сообщил о том, что в городе закрылись на карантин родильные дома №10 и №16.

"В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в роддом №17 временно приостановлен ввоз пациенток до нового распоряжения", - говорится в сообщении.

Ранее также сообщалось, что из-за подтвержденных случаев заражения или подозрения на коронавирус на территории учреждений, карантин вводили в детском отделении Петербургского городского онкологического центра, Клинике Пирогова СПбГУ, НМИЦ имени Вредена, отделении городской больницы №38 им. Семашко. Губернатор Петербурга Александр Беглов также сообщал о случаях заражения коронавирусом в пансионате для пожилых и психоневрологическом интернате.

Всего в Петербурге, по последним данным, заразились 1 083 человека, из них выздоровели 170, семеро умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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