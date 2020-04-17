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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: разведка США проверяет версию о распространении коронавируса из лаборатории в Китае

В качестве одной из версий рассматривают возможность того, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей"
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© EPA-EFE/DJORDJE SAVIC

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Разведывательные службы США проверяют версию, согласно которой коронавирус якобы мог начать распространяться из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщил в четверг американский телеканал CNN.

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Как утверждают его источники, разведсообщество США пытается определить первоначальный очаг распространения вируса. В качестве одной из версий рассматривается возможность того, что "кто-то мог быть инфицирован в лаборатории в результате инцидента или неосторожного обращения с образцами, а потом заразил других людей".

Телеканал констатирует, что разведка США пока не пришла к окончательным выводам. Американские власти не видели каких-либо свидетельств в пользу того, что коронавирус был создан искусственно или распространен специально. В Вашингтоне также не считают, что инфекция каким-либо образом "связана с разработкой биологического оружия".

В материале CNN отмечается, что в поддержку версии о распространении вируса из лаборатории в Ухане высказываются некоторые американские законодатели из числа республиканцев. Они желают "отвести от [президента США Дональда] Трампа критику за те действия, которые он предпринял в связи с пандемией", констатируется в публикации.

Ранее в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия о искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

Журналисты Fox News выступили с данным утверждением в среду со ссылкой на неназванные источники. В публикации отмечалось, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории от летучей мыши. Данный сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил жителей Уханя. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

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СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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