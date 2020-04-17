План Трампа по снятию санитарных ограничений в штатах пройдет в три фазы

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. План президента США Дональда Трампа для штатов по отмене санитарных ограничений и открытию экономики состоит из трех фаз, при этом конкретных дат вступления в силу снятия запретов нет. Документ оказался в четверг в распоряжении газеты The Washington Post .

Первая фаза предусматривает соблюдение социальной дистанции в парках, зонах отдыха и магазинах. Необходимо избегать собраний более 10 людей до последующего уведомления. Путешествия по-прежнему ограничиваются. Работодателям по возможности следует сохранять удаленный рабочий режим. "Школы, закрытые ранее, должны оставаться закрытыми. Посещение домов престарелых и госпиталей запрещается, - отмечается в документе. - Столовые, спортзалы, кинотеатры и религиозные учреждения могут работать при строгом соблюдении социальной дистанции, бары при этом остаются закрытыми. Плановые операции могут быть возобновлены".

Вторая фаза предписывает находящимся в зоне риска гражданам оставаться дома, членам их семей следует воздержаться от возвращения на работу. Не связанные с первой необходимостью поездки разрешаются, содержится рекомендация сохранять удаленный режим работы. "Могут открываться школы и лагеря. Бары могут работать при наличии свободного пространства для посетителей", - говорится в плане.

Согласно третьей фазе, уязвимые группы населения могут возобновить общественную активность при соблюдении социальной дистанции, разрешается посещение домов престарелых и госпиталей.

Трамп объявил 29 марта о продлении до 30 апреля санитарных ограничений. На территории США работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, промтоварные магазины, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты.