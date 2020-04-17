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Пандемия коронавируса нового типа
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Макрон призвал к тесной координации с ВОЗ в борьбе с коронавирусом

Президент Франции подчеркнул, что организация должна играть центральную роль в совместной с другими государствами и институтами работе по созданию вакцин и укреплению систем здравоохранения

ПАРИЖ, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости выстраивать инициативы по борьбе с эпидемией коронавируса вокруг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), уделив внимание созданию доступных вакцин. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter в ночь на пятницу.

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"Очень насыщенный обмен с международными участниками борьбы против COVID-19. Вместе мы должны создать вокруг ВОЗ решительную инициативу по диагностике, лечению и [производству] доступных для всех вакцин. Координация. Ускорение. Справедливость. Чтобы спасать жизни", - написал он.

Позже Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором указал, что французский лидер на видеоконференции лидеров Группы семи (G7) выразил поддержку ВОЗ и подчеркнул, что она должна играть центральную роль в совместной с другими государствами и институтами работе по созданию вакцин и укреплению систем здравоохранения. Он также призвал "оказать серьезную поддержку наиболее уязвимым странам, в частности странам Африки, чтобы они могли противостоять санитарным и экономическим последствиям пандемии". "Он выразил полную приверженность работе в данном направлении со всеми международными партнерами Франции", - заключает президентская администрация.

В четверг главы государств и правительств стран Группы семи (G7) провели видеоконференцию, инициированную председательствующими в клубе США. В то время как канцлер Германии Ангела Меркель выразила полную поддержку ВОЗ, пресс-служба Белого дома сообщила, что участники конференции призвали к реформированию организации. Президент США Дональд Трамп подвергал в последние несколько дней ВОЗ резкой критике, выражая мнение, что та действует в интересах Китая. Затем он объявил, что Вашингтон приостанавливает взносы в бюджет ВОЗ. Это решение было негативно воспринято основной частью мирового сообщества.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
ФранцияМакрон, ЭмманюэльПандемия коронавируса нового типа
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