Трамп заявил, что власти США приступают к постепенной отмене санитарных ограничений

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Американские власти приступают к "открытию страны" - постепенной отмене санитарных ограничений, введенных из-за нового коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Основываясь на самых последних данных, наша команда экспертов теперь согласна с тем, что мы можем открыть следующий фронт в нашей войне", - сказал он. По словам американского лидера, речь идет о постепенной отмене санитарных ограничений. "Именно это мы и делаем: мы вновь открываем нашу страну, и это надо сделать - Америка хочет открыться, американцы хотят открытия", - подчеркнул президент.

"Как я уже говорил в течение некоторого времени, прекращение работы [предприятий] на общенациональном уровне не является устойчивым и долгосрочным решением. Чтобы сохранить здоровье наших граждан, мы должны также сохранить здоровье и функционирование нашей экономики. В долгосрочной перспективе одно без другого невозможно", - убежден он.

"Чтобы доставлять продовольствие и медицинские припасы, нам нужна работающая экономика. И мы хотим, чтобы она вновь заработала очень и очень скоро. И именно это произойдет. Я думаю, что начнется настоящий [экономический] бум", - считает американский президент.

Рекомендации для штатов

Трамп сообщил также, что федеральное правительство дало губернаторам штатов рекомендации по постепенной отмене санитарных ограничений. "Моя администрация обнародовала новые федеральные рекомендации, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и продуманные действия", - отметил он.

Президент пояснил, что план администрации включает три фазы на пути к "восстановлению <...> экономической жизни" США. "Мы не открываем все сразу. Один осторожный шаг за раз. Некоторые штаты смогут открыться раньше других", - подчеркнул глава вашингтонской администрации.

По его словам, губернаторы штатов смогут сами решать, когда снимать введенные ограничения. "Они [штаты] очень разные. Если им необходимо оставаться закрытыми, мы позволим им делать это. И если они сочтут, что пришло время открыться, мы предоставим им свободу и рекомендации, чтобы осуществить это очень и очень быстро", - сказал Трамп.

"Здоровые американцы теперь смогут вернуться на работу по мере того, как будут позволять обстоятельства", - добавил президент США. При этом он подчеркнул, что во время процесса снятия санитарных ограничений власти призывают граждан по-прежнему придерживаться мер предосторожности, в частности, соблюдать нормы социальной дистанции и оставаться дома в случае плохого самочувствия.

Американский лидер также выразил уверенность в том, что нынешние рекомендации позволят властям США справиться и с еще одной возможной вспышкой коронавируса - осенью. "Если вирус вернется осенью, как может произойти, по мнению некоторых ученых, то эти рекомендации гарантируют, что наша страна функционирует, что мы сможем быстро вновь погасить [новую вспышку заболевания]", - сказал Трамп.

Ситуация в США

По словам Трампа, новых случаев заражения коронавирусной инфекцией не регистрировалось за последние семь дней на 30% территории США.

"Наши эксперты говорят, что кривая [заболеваемости] выравнивается, пик новых случаев позади на территории более чем 850 районов, - сказал он. - На 30% территории за последние семь дней не зарегистрировано новых случаев".

"Благодаря принятию нами заблаговременных и масштабных мер, мы предотвратили трагедию здравоохранения, - отметил Трамп. - Рост смертности затронул многие страны, которым мы помогаем. В США для больных нет недостатка в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), мы отправили тысячи и тысячи аппаратов в штаты".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 667 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли более 32 тыс. человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.