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Адвокат Ярошенко сообщил, что у россиянина есть все симптомы заражения коронавирусом

В настоящее время летчик находится в тюрьме в американском городе Данбери
Константин Ярошенко Валерий Матыцин/ТАСС
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Константин Ярошенко
© Валерий Матыцин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), считает, что у него есть все симптомы заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в четверг адвокат россиянина Алексей Тарасов.

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Защитник сразу после разговора с Ярошенко, отметил, что у Ярошенко "есть все симптомы, связанные с коронавирусом". "Он уверен, что коронавирусом там заразились абсолютно все заключенные", - констатировал адвокат.

Как отметил Тарасов, Ярошенко также рассказал, что в пятницу в "тюрьме ожидается визит представителя генпрокуратуры США". Как добавил адвокат, по словам россиянина, сотрудники пенитенциарного учреждения активно готовятся к этому.

Тарасов констатировал, что и ранее поступала информация о случаях заражения коронавирусом охранников и заключенных указанной тюрьмы.

"Мы надеемся на то, что наше прошение, поданное в Бюро тюрем, будет удовлетворено, что Константину сбавят срок, - отметил Тарасов. - Мы надеемся на это потому, что его здоровье в опасности". "Ярошенко в данный момент угрожает опасность", - подчеркнул адвокат.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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