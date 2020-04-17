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Пандемия коронавируса нового типа

В Канаде выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

Минздрав страны сообщил о 1,7 тыс. случаев заражения

ОТТАВА, 17 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось с 28 381 человек до 30 092. Об этом сообщил в четверг Минздрав страны.

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Предыдущий рекорд был зафиксирован 2 апреля, когда за сутки заразились 1 655 человек. Динамика распространения коронавируса резко ускорилась - накануне было выявлено 1,3 тыс. новых случаев. В настоящее время тест на наличие коронавируса прошли почти 487,6 тыс. человек. Больше всего инфицированных выявлено в провинциях Квебек (15 857), Онтарио (8 961) и Альберта (2 158).

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 1 193 инфицированных умерли, 9,7 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
КанадаПандемия коронавируса нового типа
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