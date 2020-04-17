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Пандемия коронавируса нового типа

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты также рекомендовали в условиях пандемии коронавируса соблюдать нормальный режим сна и включить в рацион питания белковую пищу
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

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"Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность", - говорится в рекомендациях МЧС.

Специалисты также советуют не носить маску на улице. "Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит", - советуют в МЧС. Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

"Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров", - предупредили в МЧС, посоветовав не забывать чаща менять маски и после снятия тщательно мыть руки.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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