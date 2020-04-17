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Сообщение о "минировании" лайнера, прибывшего в Южно-Сахалинск из Москвы, не подтвердилось

Самолет готовится к обратному вылету

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Сообщение о взрывном устройстве на борту авиарейса SU-1743, прибывшего из Москвы в Южно-Сахалинск в пятницу утром, не подтвердилось. Как рассказали ТАСС в пресс-служба аэропорта, проверка самолета завершилась, самолет готовится к обратному вылету в 11:05 (3:05 мск).

"Взрывное устройство не обнаружено. Рейс готовится к вылету", - сказали в пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинск.

Сообщение о том, что на борту авиарейса, вылетевшего из Москвы в Южно-Сахалинск, поступило анонимно, в то время, когда воздушное судно находилось в небе.

Теги
РоссияСахалинская область
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