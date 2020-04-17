Студенты ДВФУ удаленно займутся решением проектных задач для компаний Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) запустил сервис ASAP - систему для талантливых и креативных студентов, которые могут удаленно выполнять проектные задачи для компаний Дальневосточного федерального округа, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза. Он должен помочь трудоустроиться молодым людям, потерявшим работу из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса.

"В рамках сервиса ASAP компании формулируют практическую задачу, значимость которой для региона оценивают институты социального-экономического развития Дальнего Востока, такие как Агентство стратегических инициатив, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, "Мой бизнес Приморский край". После этого университет берет данный проект в работу и подбирает для него команду студентов-исполнителей. На данный момент в ASAP уже участвуют 28 человек, планируется обеспечить около 530 рабочих мест", - сообщили в пресс-службе ДВФУ.

Вуз инициировал программу, чтобы организовать занятость студентов, она реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Многие студенты лишились работы в сфере малого и среднего бизнеса из-за кризиса, спровоцированного распространением коронавируса, и университет выступает для них работодателем совместно с индустриальными партнерами региона. В проекте участвуют молодые люди разных специальностей. Для компаний они могут выполнять задачи, применяя полученные знания в областях экономики, графического и промышленного дизайна, программирования, управления продуктами и проектами, под каждого нового заказчика команда будет подбираться индивидуально.

"Новый сервис позволит учащимся всего федерального округа не только компенсировать свои выпадающие доходы, но и получить реальный практический опыт. Все наши действия находятся в постоянной координации с нашими ключевыми партнерами в регионе: АСИ, АРЧК, правительствами субъектов. Также рассматривается возможность организации дополнительных образовательных программ для студентов, прошедших через проект ASAP. Если проект покажет свою эффективность, он может стать вектором для трансформации многих процессов в вузе", - процитировали в пресс-службе слова руководителя дирекции развития университетской среды ДВФУ Виктора Науменко.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.