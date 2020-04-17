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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Якутии с февраля по апрель на борьбу с коронавирусом направили более 286 млн рублей

Свыше 210 млн рублей выделили на приобретение аппаратов ИВЛ, медицинских масок, кислородных концентраторов, тепловизоров, часть средств направили на выплаты медикам, работающим с инфицированными

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии с середины февраля по апрель направили из резервного фонда более 286 млн рублей на мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства финансов Якутии.

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Президент РФ Владимир Путин 30 марта заявил, что все регионы должны завершить полную инвентаризацию состояния больниц, включая частные клиники, оценить их реальную готовность к приему заразившихся. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев накануне поручил региональным властям завершить проверку состояния больниц и наличия медицинского оборудования.

"Средства были направлены на основании принятых решений правительства региона с 18 февраля по 14 апреля из резервного фонда республики в сумме более 286 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

Деньги пошли на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), медицинских масок, кислородных концентраторов, тепловизоров и др. в сумме более 210 млн рублей, а также на содержание пунктов временной изоляции и медицинского наблюдения (обсерваторов) - более 10 млн рублей.

Для разовой адресной помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, проживающим на территории городских округов Якутск и Жатай, после объявления режима самоизоляции было направлено более 55 млн рублей. Более 10 млн рублей направлено на выплаты стимулирующего характера медикам, работающим с заразившимися коронавирусом или теми, у кого подозревается его наличие, а также привлеченным к работе в обсерваторах.

"Кроме того, за счет федерального бюджета Российской Федерации направлены средства в сумме более 60 млн рублей, в том числе на приобретение аппаратов ИВЛ для медицинских организаций в размере более 10 млн рублей и на оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда в муниципальных образованиях - 50 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

О коронавирусе

В Якутии подтверждено 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 пациентов. В инфекционных стационарах республики 21 пациент получает лечение: 10 из них - в Алдане, 5 - в Ленске, 6 - в Якутске. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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