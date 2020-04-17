Разработку якутской IT-компании по выявлению коронавируса применят в больницах региона

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Программу якутской IT-компании "Sciberia", позволяющую выявлять коронавирусную пневмонию на основе снимков компьютерной томографии (КТ) с помощью технологии машинного обучения, будут использовать в трех больницах Якутии, сообщили в пятницу журналистам в компании.

"Компания "Sciberia", резидент IT-парка в Якутии, разработала программу для автоматизации процесса выявления коронавирусной пневмонии с помощью технологии машинного обучения. Программа может помочь врачам выявить коронавирусную пневмонию на ранних стадиях, она позволяет автоматизировать процесс принятия решения по сортировке пациентов с коронавирусной пневмонией от других на основе снимков КТ. Пилотный проект уже готовится к запуску на базе Якутской республиканской клинической больницы (г. Якутск), Якутской городской больницы № 3 (г. Якутск), Хангаласской центральной районной больницы (г. Покровск) для безвозмездного пользования", - сообщили в компании.

Отмечается, что команда ведет разработки в области машинного обучения в течение трех лет, на обучение нейронной сети для выявления COVID-19 ушло две недели.

"Вероятность того, что случай с COVID-19 будет правильно распознан составляет 95%", - сообщили в компании.

Основная деятельность компании "Sciberia" - разработка программного обеспечения для анализа медицинских изображений КТ, магниторезонансной томографии и рентгенограмм с применением технологии машинного обучения. Компания основана в январе 2019 года, там работает семь человек, в том числе программисты и врачи-рентгенологи.

В Якутии подтверждено 36 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 15 пациентов. В инфекционных стационарах республики 21 пациент получает лечение: 10 из них - в Алдане, 5 - в Ленске, 6 - в Якутске. С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.