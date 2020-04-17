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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: в Токио начали бесплатно раздавать многоразовые защитные маски

Их будут раскладывать по почтовым ящикам по две на семью, всего маски получат до конца мая около 50 млн семей по всей Японии

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Власти столицы Японии приступили в пятницу к бесплатной раздаче населению многоразовых защитных тканевых масок, которые в стране в честь премьер-министра Синдзо Абэ уже получили ироничное прозвище "абэмаски". Операция началась с самого густонаселенного района Сэтагая, где отмечено значительное количество зараженных новым коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo.

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Туда еще накануне в главное почтовое отделение были завезены 120 тыс. масок. Без прямого контакта с получателями их будут раскладывать по почтовым ящикам граждан по две на семью. Всего маски получат до конца мая около 50 млн семей по всей Японии. Такая операция предпринимается в стране впервые, в общей сложности на нее выделено из государственного бюджета 46,6 млрд иен (более $431 млн).

Маски изготовлены из многослойной ткани, их можно много раз стирать. Сам премьер Абэ уже некоторое время назад стал появляться в них на публике, рекламируя эту идею.

В Японии с начала вспышки заражений новым коронавирусом сохраняется острый дефицит одноразовых защитных масок. Нынешняя раздача призвана в какой-то мере смягчить эту проблему, хотя такое решение правительства вызвало в стране определенный скептицизм. В частности, специалисты предупреждают, что тканевые маски недостаточно предохраняют от коронавируса. По данным проведенного агентством Kyodo в начале апреля общенационального опроса общественного мнения, решение об их раздаче не одобрили более 76% жителей страны.

К настоящему времени в Японии зафиксировано свыше 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 200 человек. В тяжелом состоянии находятся почти 200 пациентов. В четверг по всей Японии в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который сопровождается приостановкой работы многочисленных торговых, общественных и культурных объектов. Население просят без крайней необходимости не покидать дома.

Теги
ЯпонияАбэ, СиндзоПандемия коронавируса нового типа
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