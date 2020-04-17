СМИ: в Токио начали бесплатно раздавать многоразовые защитные маски

ТОКИО, 17 апреля. /ТАСС/. Власти столицы Японии приступили в пятницу к бесплатной раздаче населению многоразовых защитных тканевых масок, которые в стране в честь премьер-министра Синдзо Абэ уже получили ироничное прозвище "абэмаски". Операция началась с самого густонаселенного района Сэтагая, где отмечено значительное количество зараженных новым коронавирусом, сообщает информационное агентство Kyodo .

Туда еще накануне в главное почтовое отделение были завезены 120 тыс. масок. Без прямого контакта с получателями их будут раскладывать по почтовым ящикам граждан по две на семью. Всего маски получат до конца мая около 50 млн семей по всей Японии. Такая операция предпринимается в стране впервые, в общей сложности на нее выделено из государственного бюджета 46,6 млрд иен (более $431 млн).

Маски изготовлены из многослойной ткани, их можно много раз стирать. Сам премьер Абэ уже некоторое время назад стал появляться в них на публике, рекламируя эту идею.

В Японии с начала вспышки заражений новым коронавирусом сохраняется острый дефицит одноразовых защитных масок. Нынешняя раздача призвана в какой-то мере смягчить эту проблему, хотя такое решение правительства вызвало в стране определенный скептицизм. В частности, специалисты предупреждают, что тканевые маски недостаточно предохраняют от коронавируса. По данным проведенного агентством Kyodo в начале апреля общенационального опроса общественного мнения, решение об их раздаче не одобрили более 76% жителей страны.

К настоящему времени в Японии зафиксировано свыше 10 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли более 200 человек. В тяжелом состоянии находятся почти 200 пациентов. В четверг по всей Японии в связи с этим был объявлен режим чрезвычайной ситуации, который сопровождается приостановкой работы многочисленных торговых, общественных и культурных объектов. Население просят без крайней необходимости не покидать дома.