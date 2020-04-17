Власти Китая за сутки выявили 26 заразившихся коронавирусом

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Число умерших от вызванного новым коронавирусом заболевания за последние сутки в Китае не возросло ни на одного человека, количество инфицированных в больницах увеличилось на 26, до 1081 человека. Об этом сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,6% заразившихся, в том числе 52 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года превысило 82,3 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии в стране - 4% (умерли свыше 3,3 тыс. человек).

В последнее время на территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено 11. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа, только за предыдущий день - 15 человек. Всего в Китае зафиксировано 1549 зараженных, приехавших из-за границы, из них 670 уже выздоровели.

Правительство сохраняет повышенные меры безопасности. Действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах. Национальная статистика также учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - на текущий момент их в Китае насчитывается 1038, в том числе 66 случаев зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, занимает граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (388 инфицированных), за ней следует Шанхай (132 человека), на третьем месте - Хубэй (129). На территории девяти из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших не выявлено. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 100 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,9 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 62 человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 89 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, зафиксировано более 140 тыс. смертельных исходов.