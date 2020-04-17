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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Болгарии запретили въезд и выезд из Софии из-за пандемии

Также прекращается движение междугородных автобусов и поездов

СОФИЯ, 17 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Болгарии подписал распоряжение о запрете на въезд и выезд автомобилей из Софии за исключением машин скорой помощи, специализированных, грузовых и аварийных автомобилей. Запрет введен в действие с 00:00 пятницы и будет действовать до второго распоряжения. Также прекращается движение междугородных автобусов и поездов.

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"В четверг мы с тревогой наблюдали массовый выезд из Софии, которая является основным очагом распространения COVID-19 в Болгарии. Таким образом вирус распространится по все стране, что приведет к тяжелой эпидемиологической ситуации с неясными последствиями. За последний день число новых зараженных увеличилось до 40 человек и именно поэтому оперативный штаб предложил закрыть Софию для автомобильного движения. Премьер Болгарии согласился с нашим предложением, а министр здравоохранения подписал распоряжение", - сообщил на ночном брифинге начальник штаба Венцислав Мутафчийски.

Причиной массового выезда из Софии стали пасхальные праздники.

В четверг количество зараженных коронавирусной инфекцией в Болгарии по официальным данным достигло 800. На стационарном лечении находится 227 пациентов, 37 из них - в отделениях интенсивной терапии. С начала распространения коронавируса в стране умерли 38 человек. Выздоровели 122 человека, в том числе шесть детей. Первые случаи заражения коронавирусом в Болгарии были отмечены 8 марта, с 13 марта в стране введено чрезвычайное положение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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БолгарияПандемия коронавируса нового типа
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