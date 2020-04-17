Экс-юриста Трампа отпустят под домашний арест из-за пандемии коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший юрист президента США Дональда Трампа Майкл Коэн, отбывающий трехлетний срок заключения в тюрьме, будет досрочно отпущен под домашний арест из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на источники и адвоката заключенного.

По их данным, в федеральной тюрьме в Отисвилле (штат Нью-Йорк), где отбывает наказание Коэн, заражение коронавирусом выявлено уже у 14 человек, среди которых есть как заключенные, так и служащие. В связи с этим Коэн, срок заключения которого истекает в ноябре 2021 года, сможет провести его остаток под домашним арестом. Прежде, чем покинуть пенитенциарное заведение, ему предстоит пройти 14-дневный карантин. Адвокат заключенного Роджер Адлер указал, что Коэн в четверг был уведомлен о принятом решении.

В начале апреля генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем переводить заключенных из мест лишения свободы под домашний арест из-за угрозы распространения коронавируса. "Вам поручено перевести под домашний арест после 14-дневного карантина всех заключенных, которые, на ваш взгляд, являются подходящими кандидатами для такого отбывания наказания", - указал он.

Коэн в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым организациям США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, выделенных на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждавшим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.