Вильфанд рассказал, какие регионы окажутся в зоне аномального тепла в ближайшие дни

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Климатическая норма будет превышена на 12-16 градусов в Салехарде, на севере Западной Сибири и в Красноярском крае в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Совершенно необычная ситуация, когда в Салехарде, на севере Тюменской области, на севере Западной Сибири, Красноярского края температура такая же, как в Москве. Там аномалии достигают 12-16 градусов со знаком плюс. Это необычно", - сообщил он.

По словам Вильфанда, аномально теплая погода сохранится на этих территориях в ближайшие пять дней. Аномалии связаны с перемещением теплых воздушных масс по восточной периферии циклона, пояснил метеоролог.