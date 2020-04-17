{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

Газета The Wall Street Journal отметила, что этот показатель более чем на 2 тыс. превысил предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Согласно данным Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в четверг число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Так, за 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) умер 4 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск) - в это время его эксперты ежедневно подводят итоги за минувшие сутки. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тыс. превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне. Так, в среду к 20:00 в стране за 24 часа были зафиксированы 2 569 летальных исходов.

К настоящему моменту в общей сложности из-за коронавируса в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 тыс. человек.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Якутии объявили карантин в вахтовом поселке, где обнаружен очаг коронавируса
Среди сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" будут проводить масштабное тестирование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС