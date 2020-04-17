Более 4,5 тыс. человек умерли из-за коронавируса в США за сутки

НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. человек умерли в США за минувшие сутки из-за осложнений, вызванных новым коронавирусом. Согласно данным Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в четверг число летальных исходов стало наибольшим с начала пандемии коронавируса.

Так, за 24 часа в Соединенных Штатах от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) умер 4 591 человек. Соответствующие данные университет опубликовал в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск) - в это время его эксперты ежедневно подводят итоги за минувшие сутки. Общее число жертв к тому моменту составляло 32 916.

Газета The Wall Street Journal отмечает, что показатели, зафиксированные в четверг, более чем на 2 тыс. превысили предыдущий антирекорд смертности за сутки, установленный накануне. Так, в среду к 20:00 в стране за 24 часа были зафиксированы 2 569 летальных исходов.

К настоящему моменту в общей сложности из-за коронавируса в США умерли 33 268 человек. Заразились более 671 тыс. человек.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. За это время в мире заразились более 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.