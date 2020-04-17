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Пандемия коронавируса нового типа

Число жертв коронавируса в Ухане после уточнения возросло почти на 1,3 тыс.

Эти изменения связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии
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© AP Photo/Ng Han Guan

ПЕКИН, 17 апреля. /ТАСС/. Количество летальных исходов от коронавируса в Ухане (провинция Хубэй, Центральный Китай) после уточнений и пересчета возросло почти на 1 290 случаев - до 3 869, число зараженных выросло на 325, достигнув 50 333. Об этом сообщил в пятницу муниципальный орган по контролю и предотвращению эпидемий.

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Новые данные, говорится в сообщении, связаны с пересмотром статистики на ранней стадии распространения эпидемии, когда из-за лавинообразного роста заболеваемости и неспособности медицинских учреждений справиться с наплывом пациентов не было возможности зафиксировать все случаи заражения. Были накладки с отчетностью по разным министерствам и ведомствам, государственным и частным больницам, территориальным подразделениям. В ряде случаев смерти людей не связывались с эпидемией либо сообщения о них не поступали своевременно. Информация об умерших пациентах не всегда была точной, что приводило к ошибочным отчетам.

"Потеря каждой жизни в период эпидемии - это не только утрата для их семей, но и скорбь для всего города. Выражаем искреннее сочувствие всем умершим от коронавируса, выражаем соболезнования и приезжим из других мест, медицинским работникам, отдавшим свои жизни в это время", - говорится в официальном документе муниципальной эпидемической службы.

Согласно данным, которые привел Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР по ситуации на истекшие сутки, в материковой части Китая выздоровели 94,6% заразившихся, в том числе 52 - за четверг. Число инфицированных с декабря 2019 года превысило 82,3 тыс., официальный показатель смертности в стране - 4%. Под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,9 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 62 человека с подозрением на коронавирус. У 89 заразившихся заболевание протекает в тяжелой форме. В мире коронавирусом заразились почти 2,1 млн человек, зафиксировано около 140 тыс. смертельных исходов.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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