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75-летие Победы

Акция "Бессмертный полк" на Камчатке в 2020 году пройдет в новом формате

Жителям региона предложили разместить портреты героев на окнах квартир

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Ежегодная акция "Бессмертный полк" на Камчатке пройдет в новом формате: из-за пандемии участникам движения предложено не выходить на улицу с портретом своего героя, а разместить его на окне квартиры, создав тем самым своеобразную улицу из фотографий героев. Об этом ТАСС сообщил в пятницу председатель Совета ветеранов Петропавловска-Камчатского Игорь Вариченко.

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что откладывает подготовку к параду Победы 9 мая. При этом президент подчеркнул, что парад на Красной площади и шествие "Бессмертного полка" состоятся в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

"25 тысяч камчатцев пронесли портреты своих героев в ходе шествия "Бессмертного полка" в 2019 году. И пусть в юбилейный май мы не сможем снова идти плечом к плечу, но напомнить миру имена и лица победителей мы обязаны. Мы предлагаем в день Великой Победы 9 мая 2020 года каждому участнику движения "Бессмертный полк" выставить в окне портрет своего героя, и так от дома к дому пройдет по Камчатке "Бессмертный полк" 2020 года", - сказал Вариченко.

Он добавил, что организаторы акции надеются на живой отклик камчатцев и поддержку инициативы, потому что "волна благодарности потомков своим дедам и прадедам должна снова и снова захватывать улицы городов и сел, несмотря ни на что".

Акция "Бессмертный полк" проводится 9 мая - в День Победы - в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2019 году шествие "Бессмертного полка" собрало более десяти миллионов человек по всей России.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток75-летие Победы
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