В военном училище в Тюмени ввели карантин после регистрации очага коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (ТВВИКУ) находится на карантине после регистрации у 15 человек новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении заместителя начальника ТВВИКУ по военно-политической работе подполковника Михаила Багрова, заявление которого опубликовано в Telegram-канале регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Учебное заведение находится на карантине. В нем принимаются исключительные меры по нераспространению инфекции: со всеми курсантами работает медицинский персонал, несколько раз в день проводится термометрия всех, кто находится на территории училища, а также дезинфекция всех помещений и объектов", - заявил Багров.

По его словам, особое внимание уделяется барьерному контролю. Доставка продуктов питания и медикаментов на территорию ТВВИКУ выполняется в особых условиях, чтобы не допустить распространения инфекции.

Ранее 16 апреля замгубернатора области Ольга Кузнечевских на брифинге журналистам сообщила, что очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов этого училища. В нем обучаются около тысячи курсантов. В Минобороны РФ уточнили, что положительные результаты тестов у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Они изолированы и переведены на карантин.

В регионе зафиксировано 112 случаев коронавируса.

В новость были внесены изменения (8:36 мск) - уточняется лид, добавлена информация после второго абзаца.