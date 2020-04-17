Власти Якутии объявили карантин в вахтовом поселке, где обнаружен очаг коронавируса

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Якутии объявили карантин в вахтовом поселке на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии, где среди сотрудников подтверждено семь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе Якутии.

Во вторник стало известно об очаге заражения в вахтовом поселке на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе Якутии. Троих сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" с подтвержденным диагнозом "COVID-19" доставили в районную больницу в городе Ленск. Как сообщил ранее глава Якутии Айсен Николаев, в связи с выявлением заражения в вахтовый поселок из Ноябрьска самолетом прибыли врачи для осмотра сотрудников. У четверых из 23 вывезенных 14 апреля из Якутии в Ноябрьск вахтовиков "Газпром добыча Ноябрьск" позднее подтвердили коронавирус. Отмечалось, что остальные анализы находятся в работе.

"Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев по представлению главного санитарного врача республики ввел карантин на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в связи с осложнением эпидемиологической обстановки в вахтовых поселках", - говорится в сообщении.

Въезд и выезд за пределы карантинной зоны запрещен. "Запрещено транспортное движение кроме транспорта, обеспечивающего технологический процесс, доставку продовольствия и товаров первой необходимости, транспорта правоохранительных органов и медиков. Введен пропускной режим, силами МВД организуются круглосуточные посты", - добавили в оперативном штабе.

"Сейчас с помощью "Газпрома" мы будем проводить масштабное тестирование всех работающих там, их несколько тысяч человек, [для] выявления потенциальных носителей вируса. Сейчас уже мероприятия проводятся структурами "Газпрома" по локализации больных с температурой, по выявлению возможных контактов", - сообщил на брифинге в пятницу глава Якутии Айсен Николаев.

По состоянию на пятницу, в Якутии зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 15 пациентов, 32 пациента получают лечение в инфекционных стационарах республики, из них 14 - в Алдане, 11 - в Якутске, пять - в Ленске, по одному - в Вилюйске и в Мирном. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.