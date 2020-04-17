Эксперт рассказал, почему необходимо носить маску для защиты от коронавируса

ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции необходимо для контроля над распространением коронавируса. Об этом в четверг в эфире Центрального телевидения Китая заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

"Ключ к контролю над распространением коронавируса - это, прежде всего, соблюдение [социальной] дистанции. Второе - ношение масок", - сказал он.

По словам Чжун Наньшаня, в настоящее время "существуют споры насчет необходимости ношения масок". "Я считаю, что носить маску имеет смысл. Кто-то может сказать, что ношение маски лишь предотвращает передачу инфекции от вас другим людям. Однако в Китае мы считаем, что ношение маски, прежде всего, защищает вас от передачи вируса от других людей", - указал эпидемиолог.

По его словам, "большинство вирусов не находится в свободном состоянии в воздухе, они распространяются посредством капель слюны, которые выделяются во время кашля". "При кашле капельки могут распространяться на расстояние 1-2 м. Поэтому, чтобы держать под контролем распространение вируса, во-первых, нужно соблюдать дистанцию и, конечно, носить защитную маску", - резюмировал он.