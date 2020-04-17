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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт рассказал, почему необходимо носить маску для защиты от коронавируса

Эпидемиолог Чжун Наньшань отметил, что маска защищает от передачи вируса от других людей посредством распространения капель слюны во время кашля

ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции необходимо для контроля над распространением коронавируса. Об этом в четверг в эфире Центрального телевидения Китая заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

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"Ключ к контролю над распространением коронавируса - это, прежде всего, соблюдение [социальной] дистанции. Второе - ношение масок", - сказал он.

По словам Чжун Наньшаня, в настоящее время "существуют споры насчет необходимости ношения масок". "Я считаю, что носить маску имеет смысл. Кто-то может сказать, что ношение маски лишь предотвращает передачу инфекции от вас другим людям. Однако в Китае мы считаем, что ношение маски, прежде всего, защищает вас от передачи вируса от других людей", - указал эпидемиолог.

По его словам, "большинство вирусов не находится в свободном состоянии в воздухе, они распространяются посредством капель слюны, которые выделяются во время кашля". "При кашле капельки могут распространяться на расстояние 1-2 м. Поэтому, чтобы держать под контролем распространение вируса, во-первых, нужно соблюдать дистанцию и, конечно, носить защитную маску", - резюмировал он.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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