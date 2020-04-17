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Общественность предложила приостановить вылов косаток в научных целях на Дальнем Востоке

По мнению специалистов, это позволит снизить объемы браконьерского лова
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Участники общественных слушаний по вопросу общего допустимого улова (ОДУ) морских млекопитающих в 2021 году, которые прошли в пятницу в формате видеоконференции, предложили приостановить или полностью прекратить вылов белух, косаток и моржей, в том числе в научных целях, а также скорректировать объемы ОДУ, определенные для коренных малочисленных народов.

Президент России Владимир Путин ранее объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за пандемии до конца апреля. В регионах в той или иной форме введен режим самоизоляции, запрещены массовые мероприятия, поэтому общественные слушания прошли в дистанционном формате. В них приняли участие экологи и общественность Дальнего Востока, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

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Заведующий лабораторией морских млекопитающих ТИНРО-Центра (филиала ВНИРО) Павел Гущеров сообщил, что квоту на вылов белухи рекомендуется уменьшить до 35 особей исключительно для нужд коренных малочисленных народов Севера (КМНС), на вылов косатки - уменьшить до четырех экземпляров для научных целей - мечения и выпуска в естественную среду. ОДУ для моржей составляет 1 496 и только для нужд КМНС, для морских котиков, в том числе в Беринговом море, - около 6 тыс. экземпляров. "Я против отлова белух, морских котиков и косаток, так как они включены в Красную книгу", - сказала участница слушаний Сания Гребнева. Еще один участник слушаний, Юрий Корецких, предложил приостановить научную деятельность, связанную с отловом и мечением морских млекопитающих, по его мнению, это позволит снизить объемы браконьерского лова.

"Я считаю, что на этот год, на 2020 и 2021, в условиях происходящего стоит приостановить научную деятельность, связанную с отловом, мечением и возвратом, с любым изъятием животных, чтобы прекратить большой браконьерских трафик, чтобы не было под предлогом отлова в научных целях теневого потока животных в азиатские страны", - сказал Корецких. Большинство участников высказались за исключение из ОДУ краснокнижной плотоядной косатки. Гули Насирова предложила исключить из допустимого улова косаток и белух для научного лова и морских котиков для промышленного забоя, а объемы допустимой добычи морских котиков для коренных малочисленных народов скорректировать и провести полную оценку воздействия на окружающую среду.

Председатель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил ТАСС, что считает нужным обосновать необходимость отлова косаток в научных целях, объяснить, как исследования будут проводиться, что будет с животными в дальнейшем. "Мы считаем, что эти все данные должны содержаться в материалах ОДУ в разделе "Оценка воздействия на окружающую среду". <...> Плюс еще очень важный момент. <...> Объемы вылова косаток рассчитаны, исходя из общей численности косаток, но из этой общей численности нужно вычесть плотоядных косаток, потому что их вылов запрещен. Соответственно ОДУ должен быть пересчитан", - сказал Лисицын ТАСС.

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РоссияДальний Восток
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