Посол КНР: изучение генов коронавируса доказывает, что он был завезен в Ухань

"Пять авторитетных научных органов, среди которых Ботанический сад тропических растений Китайской академии наук Сишуанбаньна-Дайского автономного округа и Центральный ботанический сад Китайской академии наук, собрали данные о 93 образцах генома COVID-19, которые были опубликованы во всемирной базе данных и охватывают 12 стран на четырех континентах, - сказал дипломат. - Благодаря исследованиям было обнаружено, что самым ранним "предком" вируса был mv1, он эволюционировал в совокупность генов - гаплотипы - Н13 и Н38, а они, в свою очередь, совместно породили гаплотип второго поколения - Н3, а Н3 снова эволюционировал в гаплотип Н1".

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Последовательность генов в коронавирусе показывает, что он был завезен в город Ухань, а не возник там. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Посол для наглядности сравнил развитие вируса с семейными связями: гаплотип mv1 это "прадедушка", Н13 и Н38 - "дедушка и бабушка", Н3 - "папа", а Н1 - "ребенок". "Вирус, появившийся в Ухане на рынке морепродуктов - это вирус совокупности генов Н1, - продолжил он. - Ранее гаплотипа Н1 в Ухане был обнаружен лишь гаплотип Н3 и данный гаплотип не имеет никакого отношения к рынку морепродуктов в Ухане".

Дипломат подчеркнул, что более раннее последовательности генов Н13 и Н38 никогда не были обнаружены в Ухане. "Это говорит о том, что образец гаплотипа Н1 был завезен неким инфицированным человеком на рынок морепродуктов, после чего вспыхнула эпидемия. Последовательность расположения генов не может обманывать", - указал он.

Посол назвал клеветой попытки обвинить Китай в распространении вируса, напомнив, что стране пришлось приложить огромные усилия и принести большие жертвы, чтобы победить болезнь. "Тем самым Китай выиграл время для других стран - целых два месяца - для того, чтобы они провели работу по профилактике и контролю эпидемии", - резюмировал он.

Ранее президент США Дональд Трамп высказал сомнения в том, что Китай раскрыл всю информацию об обстоятельствах появления и распространения коронавируса. Телеканал Fox News со ссылкой на источники в среду сообщил, что вирус якобы распространился из лаборатории под Уханем. Трамп обещал изучить эту версию.

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