Посол в РФ: Китай оказал помощь 120 странам в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Китай на сегодняшний день оказал помощь в борьбе с коронавирусом 120 странам и четырем международным организациям, предоставив им медицинские маски, защитную одежду и аппараты ИВЛ. Об этом заявил в интервью ТАСС посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, республика приложила все усилия для возобновления производства после достижения поэтапной победы в борьбе с коронавирусом, и в настоящее время производит более половины мировых запасов медицинского оборудования. "[Китай] обеспечил 120 стран и четыре международные организации медицинскими масками общего назначения, респираторами N95, защитной одеждой, реагентами для обнаружения нуклеиновых кислот, аппаратами ИВЛ, - сообщил дипломат. - Также пожертвовал Всемирной организации здравоохранения $20 млн на поддержку осуществления международного сотрудничества в борьбе с COVID-19. Игнорирование вклада и жертвы Китая противоречит моральным нормам и совести".

Посол КНР также отметил, что никто не застрахован перед лицом пандемии, поэтому все страны "должны объединиться, а не перекладывать вину друг на друга". "Расизм и мышление времен холодной войны не только бесполезны для борьбы с нынешней эпидемией, но и могут тянуть наш мир в пропасть, - подчеркнул он. - [Пандемия] не имеет границ. Страны мира являются сообществом единой судьбы".

Для борьбы с коронавирусом необходимо осуществлять эффективную совместную профилактику, уверен Чжан Ханьхуэй. "Мы также должны работать вместе, чтобы выправить экономические отношения, разблокировать торговые каналы, преодолеть возможные финансовые кризисы и предотвратить спад мировой экономики, - подчеркнул собеседник агентства. - Только сплоченностью и совместными усилиями всего человечества мы сможем добиться всеобъемлющей победы в глобальной борьбе с эпидемией".