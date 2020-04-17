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Росздравнадзор оценил точность зарегистрированных в стране тестов на коронавирус в 95%

Всего в России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции
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© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Точность 11 зарегистрированных тест-систем для диагностики коронавируса на территории РФ составляет более 95%, погрешность в 5% связана с неправильным сбором, обработкой и транспортировкой. Об этом в пятницу сообщается на сайте Росздравнадзора.

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"По состоянию на 14 апреля 2020 года на территории Российской Федерации зарегистрированы в установленном порядке и допущены к обращению 11 медицинских изделий, используемых для диагностики коронавируса (тест-системы для диагностики COVID-19). В настоящее время для подтверждения клинического диагноза COVID-19 используется метод амплификации нуклеиновых кислот, который имеет высокую диагностическую специфичность и чувствительность: выявляется более 95% клинических образцов, содержащих SARS-CoV-2. Погрешность в 5% складывается из совокупности ряда причин: неправильная идентификация и процедура сбора образца (мазка), нарушения в обработке, транспортировке и хранении, тестирование за пределами диагностического окна", - говорится в сообщении.

Всего в России зарегистрировано 11 тест-систем для диагностики новой коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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