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Экспедиция РАН изучит популяцию белых медведей на севере Якутии

Специалисты определят места берлог и изучат пути миграции медведей
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ЯКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Экспедиция института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) отправится исследовать популяцию белых медведей в Нижнеколымском районе на севере Якутии. Экспедиция стартует в конце апреля, сообщил ТАСС в пятницу директор института Иннокентий Охлопков.

Ранее Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации сообщило о запуске в 2020 году четырехлетней исследовательской программы подсчета белых медведей в российской Арктике. Программа позволит впервые в России целиком оценить численность популяции и ареал распространения этих животных.

"Экспедиция проводится второй год. Мы определяем места берлог, занимаемся их мониторингом, изучаем пути миграции. Вопросов много, ведь белые медведи - яркий биологический индикатор глобального изменения климата. Члены экспедиции будут также собирать генетический материал и экскременты для определения рациона питания арктических хищников", - сказал Охлопков.

Старший научный сотрудник лаборатории экосистемных исследований холодных регионов института Егор Кириллин отправится на экспедицию на Медвежьи острова в Восточно-Сибирском море к северу от устья реки Колымы во второй раз. "В прошлом году нашли одну берлогу на материке. Это интересно и необычно. В этом году с нами должен был полететь наш коллега из Университета Хоккайдо (Япония), но помешала глобальная пандемия коронавируса. В эти дни на островах проходят "медвежьи патрули" - специалисты ведут подсчет численности белых медведей", - рассказал ученый.

Он отметил, что наблюдение за дикими животными требует соблюдения техники безопасности. "Белый медведь - король Арктики, он не сильно пуглив. Нужно быть осторожными и далеко не отходить от базового лагеря, пытаться держаться вместе с остальными членами команды", - рассказал биолог.

По мнению ученого, белый медведь - индикатор глобального изменения климата. "Изменение их повадок напрямую зависит от климата. Основа рациона - нерпа. И поэтому животное мигрирует на большие расстояния в поисках питания. Позднее замерзание моря или раннее оттаивание также напрямую влияет на них", - добавил собеседник агентства.

Численность животных

Итоги экспедиции позволят окончательно выяснить, какие медведи живут на территории Якутии. Считается, что в регионе встречаются две популяции белого медведя - лаптевская и восточно-аляскинская.

Ученые отмечают, что определить точную численность белых медведей из-за широкого ареала распространения и миграции практически невозможно. Учитывается показатель "встречаемость" в ходе осеннего и весеннего мониторинга.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияДальний Восток
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