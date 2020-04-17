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Пандемия коронавируса нового типа
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Власти Москвы рассказали, когда настанет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией

По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пик ожидается в ближайшие две-три недели
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают, что пик заболеваемости коронавирусом придется на ближайшие две-три недели. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Ближайшее время будет очень трудным для всех нас. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается в ближайшие две-три недели", - сказала Ракова.

Заммэра напомнила, что ведется масштабная работа по перепрофилированию коек под лечение заразившихся коронавирусом. Однако, по ее словам, москвичи по-прежнему нуждаются в медицинской помощи по другим профилям, поэтому нагрузка усиливается как на стационары, занятые в борьбе с новым вирусом, так и на другие больницы.

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"Сегодня все службы столичного здравоохранения должны работать по универсальному алгоритму, в едином ритме и на одном дыхании", - добавила Ракова. Она также поблагодарила медиков за самоотверженность и сплоченность и выразила надежду, что их профессионализм позволит пройти эти испытания.

Также она отметила, что число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки увеличилось на 123 человека и составило 1517. 

"Мы видим, что в Москве стабильно выздоравливает более сотни человек в сутки и надеемся, что эта позитивная динамика будет только усиливаться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 123 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1517", - сказала заммэра.

Анастасия Ракова пояснила, что после завершения лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у пациента заболевания.

Пациенты с подтвержденным коронавирусом в столице в зависимости от состояния проходят лечение либо в стационарах, либо на дому. В четверг Ракова сообщила, что для предотвращения распространения инфекции в городе всем пациентам с ОРВИ будет в обязательном порядке выдаваться именное постановление главного санитарного врача о том, что они должны находиться в изоляции 14 дней.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (09:57 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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