В школах на севере Камчатки с 20 апреля начнется очное обучение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Школы в Корякском округе на севере Камчатки, закрытые ранее из-за пандемии коронавируса, откроются с понедельника, 20 апреля, сообщил во время прямого эфира на своей странице в Instagram врио губернатора Камчатки Владимир Солодов в пятницу.

"Мы изучили эпидемиологическую обстановку на севере полуострова и возможности спутникового интернета в тех районах, и приняли решение открыть школы с понедельника в Корякском округе", - сказал он.

С 6 апреля на Камчатке учебный процесс ведется в дистанционном формате. Школьникам Камчатки, у которых отсутствует техническая возможность для дистанционного обучения, организовано индивидуальное обучение с использованием электронной почты, мессенджеров и официальных сайтов школ.

С 1 апреля на полуострове действует режим полной самоизоляции. На Камчатке 29 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, два человека выздоровели.

Корякский округ - административно-территориальная единица с особым статусом в составе Камчатского края России, граничит на севере с Чукотским автономным округом и Магаданской областью, расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 900 км.