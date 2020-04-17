{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Киев возглавил список крупных городов мира по степени загрязнения воздуха

Это связано с лесными пожарами в прилегающих к нему районах

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Киев утром в пятницу из-за лесных пожаров в прилегающих к нему районах заняла первое место среди крупных городов по степени загрязнения воздуха. Это следует из данных профильного сайта IQAir.

В пятницу в 09:20 индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 169 пунктов, а за четыре часа до этого он был вдвое больше - 380 пунктов. Второе и третье место в данном рейтинге занимают китайские города Ханчжоу и Чунцин, индекс качества воздуха там находится на отметке 160 пунктов.

По данным измерений, хуже всего ситуация обстоит в Голосеевском районе. Специалисты прогнозируют, что из-за изменения силы ветра к полудню пятницы воздух очистится до приемлемых значений.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что запах гари в Киеве и Киевской области не представляет химической опасности и не несет угрозу распространения радиоактивных материалов. "Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных значений", - говорится в сообщении.

В четверг в Киевской области зафиксированы случаи возгорания травы в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Кроме того, в соседней Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов природного пожара.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Более 11 тыс. жителей Камчатки могут получить статус "дети войны" в 2020 году
Предполагается, что после этого им предоставят выплату ко Дню Победы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС