Киев возглавил список крупных городов мира по степени загрязнения воздуха

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Киев утром в пятницу из-за лесных пожаров в прилегающих к нему районах заняла первое место среди крупных городов по степени загрязнения воздуха. Это следует из данных профильного сайта IQAir.

В пятницу в 09:20 индекс загрязнения воздуха в Киеве составлял 169 пунктов, а за четыре часа до этого он был вдвое больше - 380 пунктов. Второе и третье место в данном рейтинге занимают китайские города Ханчжоу и Чунцин, индекс качества воздуха там находится на отметке 160 пунктов.

По данным измерений, хуже всего ситуация обстоит в Голосеевском районе. Специалисты прогнозируют, что из-за изменения силы ветра к полудню пятницы воздух очистится до приемлемых значений.

В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что запах гари в Киеве и Киевской области не представляет химической опасности и не несет угрозу распространения радиоактивных материалов. "Радиационный фон в Киеве и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных значений", - говорится в сообщении.

В четверг в Киевской области зафиксированы случаи возгорания травы в Вышгородском, Иванковском районах и на территории Ирпенской зоны. Кроме того, в соседней Житомирской области продолжается тушение нескольких очагов природного пожара.