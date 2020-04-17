{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Эквадора объявили 15-дневный общенациональный траур по умершим из-за коронавируса

На этот срок в республике будут приспущены все флаги

ТАСС, 17 апреля. Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об объявлении в стране 15-дневного общенационального траура по умершим в результате пандемии коронавируса нового типа.

Как следует из опубликованного документа, на этот срок в республике будут приспущены все флаги. "В условиях национального бедствия, которое переживает Эквадор, необходимо проявить единство и стойкость для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации и почтить память тех, кто умер, сражаясь с пандемией", - говорится в указе.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании, она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны. Морено объявил в республике чрезвычайное положение, подразумевающее прекращение работы всех предприятий, кроме агропромышленного комплекса, медицинской сферы, коммунальных служб, банков и служб доставки.

На настоящий момент в Эквадоре зарегистрировано 8 225 случаев заражений, 403 человека умерли. Провинция Гуаяс и ее административный центр Гуаякиль, где зарегистрировано свыше 5,7 тыс. заражений и около половины смертей, стали эпицентром эпидемии в южноамериканской республике.

Теги
ЭквадорПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Россия поднялась с 14-го на 11-е место по числу случаев заражения коронавирусом в мире
Число заразившихся в России достигло 32 008
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС