Власти Эквадора объявили 15-дневный общенациональный траур по умершим из-за коронавируса

ТАСС, 17 апреля. Президент Эквадора Ленин Морено подписал указ об объявлении в стране 15-дневного общенационального траура по умершим в результате пандемии коронавируса нового типа.

Как следует из опубликованного документа, на этот срок в республике будут приспущены все флаги. "В условиях национального бедствия, которое переживает Эквадор, необходимо проявить единство и стойкость для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации и почтить память тех, кто умер, сражаясь с пандемией", - говорится в указе.

Первый случай заражения коронавирусом в Эквадоре подтвердили 29 февраля у пациентки, двумя неделями ранее прибывшей из Испании, она же стала первой жертвой вызванного инфекцией заболевания на территории латиноамериканской страны. Морено объявил в республике чрезвычайное положение, подразумевающее прекращение работы всех предприятий, кроме агропромышленного комплекса, медицинской сферы, коммунальных служб, банков и служб доставки.

На настоящий момент в Эквадоре зарегистрировано 8 225 случаев заражений, 403 человека умерли. Провинция Гуаяс и ее административный центр Гуаякиль, где зарегистрировано свыше 5,7 тыс. заражений и около половины смертей, стали эпицентром эпидемии в южноамериканской республике.