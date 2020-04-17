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Глава Минздрава Украины предупредил о дефиците донорской крови в стране

Максим Степанов сообщил, что уже обратился к главам областных государственных организаций с просьбой организовать сдачу донорской крови в медицинских учреждениях

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Запасы донорской крови на Украине крайне малы, что угрожает пациентам, которые нуждаются в неотложном хирургическом вмешательстве. Об этом в пятницу на брифинге заявил глава Минздрава Максим Степанов.

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"Сейчас на Украине крайне негативная ситуация с запасами донорской крови. В опасности находятся все наши граждане, которые нуждаются в ургентной (неотложной) помощи", - сказал он. По словам главы ведомства, в регионах запасы донорской крови сократились в два-четыре раза.

Степанов добавил, что уже обратился к главам областных государственных организаций с просьбой организовать сдачу донорской крови в медицинских учреждениях.

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