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Минпросвещения решило перенести всероссийские проверочные работы на следующий учебный год

Глава ведомства Сергей Кравцов уточнил, что за эти работы не будут выставляться оценки
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения России перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве, видеозапись опубликована на сайте кабмина.

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"Относительно проведения всероссийских проверочных работ. Их должны были в конце этого учебного года писать учащиеся 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 10-х и 11-х классов. После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - сообщил министр.

При этом, добавил он, результаты этих работ в начале следующего учебного года не будут аттестацией самих школьников. "За них не будут выставляться оценки. Они будут нужны для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса. Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации, и будет выстроена необходимая методическая работа", - сказал Кравцов.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные работы, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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