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Работающие россияне старше 65 лет получат больничные до 30 апреля

Первые электронные больничные листы в упрощенном режиме уже получили около 530 тыс. граждан
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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. Предоставление дополнительных документов не потребуется, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минтруда.

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"Принято решение о временном порядке дистанционного оформления электронных больничных работающим гражданам 65 лет и старше на период самоизоляции с 20 до 30 апреля. Больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы", - передает пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

В Минтруде напомнили, что возможность получения листка нетрудоспособности для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске, реализована в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

"Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня формирования больничного. Этот механизм позволяет не отвлекать средства работодателя даже на короткое время", - добавили в министерстве.

Как отметили в пресс-службе, расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в размере 100%.

Первый больничный в упрощенном режиме на период с 6 по 19 апреля уже получили около 530 тыс. работающих граждан старше 65 лет.

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